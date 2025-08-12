Donald Trump își numește un susținător fidel în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii

„Sunt încântat să anunț că îl nominalizez pe renumitul economist EJ Antoni în funcția de comisar al Biroului de Statistică a Muncii (BLS)”, a declarat Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „Economia noastră este înfloritoare, iar EJ se va asigura că cifrele publicate sunt ONESTE și CORECTE”, a adăugat el.

Pe 1 august, președintele SUA a acuzat-o pe Erika McEntarfer, fără dovezi, că ar fi manipulat cifrele pentru a păta imaginea administrației Trump, cerând demiterea ei „imediată”, un anunț care a uimit unii economiști și a indignat oponenții, potrivit AFP.

EJ Antoni, responsabil cu problemele economice la Heritage Foundation, un think thank cunoscut pentru pozițiile sale foarte conservatoare, a publicat mai multe articole în favoarea politicilor președintelui republican.