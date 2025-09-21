Donald Trump, la funeraliile lui Charlie Kirk: America este o națiune în șoc

„Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, țara noastră a fost jefuită de unul dintre cei mai strălucitori oameni ai vremurilor noastre, un gigant al generației sale și, mai presus de toate, un soț, tată, fiu, creștin și patriot devotat, Charles James Kirk a fost ucis în mod atroce de un monstru radicalizat și cu sânge rece, pentru că a spus adevărul. În inima lui, el a fost ucis cu violență pentru că a vorbit în numele libertății și dreptății pentru Dumnezeu, al țării pentru rațiune și al bunului simț”, a declarat Donald Trump, în începutul discursului său, citat de The Guardian.

Președintele SUA l-a numit pe Charlie Kirk un „martir”, luând exemplul antevorbitorilor săi. El a precizat: „Numele lui Kirk va rămâne pentru totdeauna în cronica eternă a celor mai mari patrioți ai Americii, el va trăi veșnic”.

Acesta a continuat să aducă un omagiu văduvei lui Kirk, Erika, și copiilor cuplului, spunându-le că Statele Unite împărtășesc „durerea lor imensă și copleșitoare”.

El a vorbit și despre trecutul lui Charlie, momentul întemeierii organizației sale, Turning Point, descriindu-l ca fiind un tânăr „strălucit”, pasionat și dedicat unei cauze, lipsit de interese sau câștiguri financiare.