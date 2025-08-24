Două noi tipuri de rachete de apărare aeriană, lansate în Coreea de Nord. Kim Jong Un a supravegheat testul

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a supravegheat testarea a două „noi” rachete de apărare aeriană, a raportat duminică agenția de presă de stat KCNA, citată de Deutsche Welle.

Armele aveau „capacități de luptă superioare” și foloseau o „tehnologie unică”, potrivit presei de stat nord-coreene. De asemenea, nu au fost oferite informații suplimentare despre rachete sau despre locul din care au fost lansate acestea.

Cele două rachete au fost lansate sâmbătă, iar presa din Coreea de Nord menționează că acestea „sunt foarte potrivite pentru distrugerea diverselor ținte aeriene”, inclusiv drone și rachete de croazieră, scrie BBC.

La începutul acestui an, Phenianul a afirmat că a lansat o nouă rachetă balistică cu rază medie de acțiune, echipată cu o ogivă hipersonică, despre care a spus că „va ține sub control în mod fiabil orice rivali din regiunea Pacificului”.

Coreea de Sud și Statele Unite vor desfășura exerciții militare comune la scară largă în regiune începând de luni, pe care liderul nord-corean le descrie ca fiind „extrem de ostile și conflictuale”.