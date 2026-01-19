Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 21 de persoane au murit

UPDATE

Bilanțul accidentului feroviar din sudul Spaniei a crescut semnificativ. Cel puțin 21 de persoane au murit, potrivit unor surse din poliție citate de Reuters. Televiziunea publică spaniolă a anunțat că aproximativ 100 de persoane au fost rănite. Dintre acestea, 25 se află în stare gravă.

„Trenul Iryo 6189 Malaga, spre Madrid, a deraiat la Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, aflat pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Printre cei decedați se numără și mecanicul unuia dintre trenuri.

„La aproximativ 10 minute după plecare, trenul a început să se zguduie violent și a deraiat din vagonul 6 cu spatele. Imediat, s-a întrerupt curentul”, a relatat pe X un pasager aflat în trenul Iryo, care circula spre Madrid.

Potrivit autorităților spaniole, în trenul Iryo se aflau peste 300 de pasageri, iar trenul Renfe transporta aproximativ 100 de persoane. Mai mulți călători au rămas blocați în vagoane, iar operațiunile de salvare au continuat pe tot parcursul nopții.

Șeful pompierilor din Córdoba, Paco Carmona, a explicat că situația de la fața locului este extrem de dificilă: „Încă sunt persoane blocate. Nu știm exact câte persoane au murit, iar intervenția se concentrează pe scoaterea oamenilor din zonele foarte înguste. Este o operațiune complicată”.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a transmis că urmărește evoluția situației de la sediul Adif din Madrid. „Ultimele informații sunt foarte grave. Impactul a fost teribil. Cel mai important lucru acum este să ajutăm victimele”, a scris acesta pe platforma X.

Adif a anunțat că toate serviciile feroviare dintre Madrid și Andaluzia au fost suspendate.

Știrea inițială

Mai multe persoane sunt blocate după ce două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunțat poliția spaniolă. Numărul acestora este, deocamdată, necunoscut.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Accidentul s-a produs în Adamuz, lângă Cordoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a declarat Garda Civilă.

Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat.

Un al doilea tren, cu destinația Huelva și care circula pe o linie adiacentă, a deraiat și el în urma incidentului.

Amploarea incidentului nu este deocamdată clară.

Incidentul s-a produs în jurul orei 19:45, potrivit informațiilor furnizate de Adif pe canalele sale oficiale. A avut loc când trenul 6189 al companiei Iryo, care efectua cursa Málaga – Madrid, la doar zece minute după începerea călătoriei, trecea prin devierea de intrare pe linia 1 a gării Adamuz. Atunci a ieșit de pe șină și a ajuns pe șina adiacentă.

A provocat astfel deraierea unui tren Alvia al Renfe (nr. 2384) care circula pe șina adiacentă, care efectua cursa Madrid-Huelva.

Potrivit surselor din sectorul feroviar, citate de El Economista, pasagerii au fost evacuați prin ferestre.