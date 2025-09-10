Drone rusești în Polonia. UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

Discursul a fost ținut miercuri.

„Mesajul lui Putin este clar și al nostru trebuie să fie și mai clar”, a declarat președinta Comisiei Europene.

UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

„Lucrăm la al 19-lea pachet împreună cu partenerii noștri (pachet de sancțiuni n.r.)”, a spus Ursula von der Leyen referindu-se, printre altele, la combustibilul exportat de ruși și la flotă fantomă folosită de aceștia pentru a-și comercializa produsele interzise.

„Nu a fost un accident”, a spus și șefa UE pentru afaceri externe Kaja Kallas vorbind tot despre dronele care au ajuns în Polonia, potrivit Sky News.

Ea a descris evenimentul drept „cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de către Rusia de la începutul războiului”.

„Războiul Rusiei escaladează, nu se termină. Trebuie să creștem costurile pentru Moscova, să consolidăm sprijinul pentru Ucraina și să investim în apărarea Europei”, a precizat Kaja Kallas.

Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.

Alertă este și în România după ce tot în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, lângă granița românească. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare și a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților occidentali să impună sancțiuni dure împotriva Rusiei după ce mai multe drone au ajuns pe teritoriul Poloniei. Nu este un accident, ci un precedent extrem de periculos pentru Europa, a avertizat Zelenski.