Drone ruseşti supraveghează rutele de transport ale armelor americane în Germania

Oficialii militari europeni şi americani sunt tot mai preocupaţi de aceste zboruri în statul german Thuringia, chiar dacă operaţiunile de sabotaj ruseşti în Europa au scăzut în 2025.

Un purtător de cuvânt al armatei germane a confirmat pentru WirtschaftsWoche că zborurile de drone în apropierea bazelor din Germania reprezintă un risc de securitate.

Cel puţin unele dintre aceste aeronave fără pilot au fost fabricate în Iran, aliatul militar cheie al Rusiei şi furnizor de drone, şi serviciile de informaţii germane cred că unele dintre ele ar fi putut fi lansate de pe nave din Marea Baltică, a relatat publicaţia germană.

Oficialii americani suspectează că Rusia sau persoane care lucrează pentru serviciile de informaţii ruseşti sunt responsabile pentru aceste zboruri, a scris New York Times.

Scopul lor presupus este de a determina care companii produc arme destinate Ucrainei şi cum sunt livrate în ţară. Oficialii occidentali suspectează, de asemenea, că Moscova ar putea folosi aceste informaţii pentru viitoare operaţiuni de sabotaj în Europa.

Activitatea suspectă a dronelor în apropierea poligoanelor de antrenament a fost raportată şi în Germania în ianuarie anul trecut, în timp ce Londra a avertizat în august 2024 că Moscova ar putea spiona soldaţi ucraineni aflaţi în antrenament în Regatul Unit.

În ultimii ani, Occidentul a ridicat tot mai multe semnale de alarmă privind presupuse operaţiuni hibride susţinute de Moscova pe continentul european, menite să submineze sprijinul militar pentru Ucraina.

Oficialii occidentali suspectează că Rusia ar fi fost în spatele atacurilor incendiare din Polonia, Lituania şi alte ţări, sabotajelor infrastructurii subacvatice din Marea Baltică şi expediţiilor de colete incendiare în mai multe state europene.