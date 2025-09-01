După șase ore de negocieri, Netanyahu a refuzat să supună la vot acordul pentru salvarea ostaticilor

În urma unei ședințe tensionate a cabinetului de securitate israelian, desfășurate în noaptea de duminică spre luni, premierul Benjamin Netanyahu a hotărât să nu permită votul asupra unui acord de încetare a focului cu Hamas, care ar fi inclus și eliberarea parțială a ostaticilor rămași în Gaza.

Discuțiile, care s-au încheiat luni dimineață, au durat aproape șase ore și au avut loc în Tel Aviv. Mai multe surse din presă israeliană au notat că întâlnirea s-a desfășurat într-un climat tensionat și a fost marcată de dezacorduri puternice între membrii cabinetului.

Netanyahu: Trump m-a sfătuit să resping un acord parțial

„Nu este pe masă (acordul nu este pe ordinea de zi n.r)”, a declarat Netanyahu, respingând ideea de a permite miniștrilor din cabinetul de securitate să voteze asupra propunerii de încetare a focului și de eliberare parțială a ostaticilor. Potrivit Times of Israel, premierul a adăugat că președintele american Donald Trump l-a sfătuit să nu accepte un acord parțial, justificându-și în acest fel poziția.

Deși miniștrii de extremă dreaptă, apropiați ai premierului israelian, au cerut să se voteze pentru a respinge oficial acordul, Netanyahu a blocat complet procesul, preferând să nu riște un vot care s-ar fi putut întoarce împotriva sa – fie prin aprobarea acordului, fie printr-o respingere oficială care i-ar fi putut atrage critici internaționale. Practic, a păstrat controlul politic și ambiguitatea, evitând un deznodământ clar.

Armata israeliană susține acordul, guvernul îl respinge

Pe de altă parte, șeful Statului Major al Armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, împreună cu alți miniștri, a susținut discutarea și acceptarea propunerii.

Zamir, care se opune planului de ocupare militară a orașului Gaza, a insistat ca acordul să fie inclus pe ordinea de zi, deși acesta nu era prevăzut oficial. Potrivit relatărilor din cadrul ședinței, el a insistat că: „există un acord-cadru și trebuie să fie acceptat”.

În ultimele zile, armata israeliană a anunțat recuperarea corpurilor a doi ostatici: Ilan Weiss, voluntar în vârstă de aproximativ 55 de ani din Kibbutz Be’eri, și Idan Shtivi, în vârstă de 28 de ani, care fusese răpit în timp ce ajuta la evacuarea participanților de la festivalul Nova.

Ambii au fost declarați morți și au fost aduși înapoi în Israel pentru a fi înmormântați. Potrivit autorităților, în prezent ar mai fi în viață aproximativ 20 dintre cei 48 de ostatici rămași în Gaza, însă șansele de supraviețuire scad pe măsură ce conflictul se prelungește.

Planul prevede încetarea temporară a focului

Acordul propus este unul în mai multe faze, susținut de SUA, Qatar și Egipt, care prevede încetarea temporară a focului și eliberarea etapizată a ostaticilor israelieni reținuți în Gaza. În schimb, Israelul ar urma să elibereze deținuți palestinieni, iar negocierile ar continua într-o a doua etapă pentru restul ostaticilor și pentru o posibilă soluție de încetare completă a ostilităților. Deși similar cu un acord anterior acceptat de Israel, varianta actuală este respinsă de guvern, care insistă acum pe un acord complet: toți ostaticii eliberați simultan și capitularea completă a grupării Hamas.

Ședința s-a concentrat oficial pe planurile armatei israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza, însă discuțiile au fost dominate de propunerea acordului de încetare a focului, iar refuzul supunerii sale la vot scoate la iveală o diviziune profundă în conducerea politică și militară a Israelului, spun analiștii politici.