Elon Musk lansează un proiect pentru a-și produce propriile cipuri de inteligență artificială

„Terafab”, o unitate de producție situată în apropierea orașului Austin, Texas, va avea ca obiectiv producerea unei puteri de calcul de un terawatt pe an, a declarat Musk, potrivit Le Figaro.

Un terawatt echivalează cu un trilion de wați. Aceasta este o valoare ușor mai mică decât capacitatea totală de producere a energiei electrice a Statelor Unite, potrivit unui grup industrial.

Miliardarul american a declarat că proiectul va fi condus în comun de compania sa de vehicule electrice, Tesla, și de compania sa spațială, SpaceX.

El nu a dezvăluit valoarea investiției inițiale. Rapoarte anterioare ale mass-media americane o estimează între 20 și 25 de miliarde de dolari.

Elon Musk, care nu are experiență anterioară în industria semiconductorilor, a spus că Terafab este necesar deoarece se așteaptă ca cererea de putere de calcul a Tesla și SpaceX să o depășească cu mult pe cea a furnizorilor globali de cipuri.

„Suntem foarte recunoscători lanțului nostru actual de aprovizionare, inclusiv Samsung, TSMC, Micron și altora, dar există un ritm maxim la care aceștia sunt pregătiți să crească”, a spus el.

„Acest ritm este mult mai lent decât ne-am dori… și avem nevoie de aceste cipuri, așa că vom construi Terafab”, a spus el. În cele din urmă, proiectul își propune să producă cipuri capabile să susțină între 100 și 200 de gigawați de putere de calcul pe Pământ și un terawatt în spațiu.

Elon Musk nu a oferit un calendar pentru producția Terafab, iar în trecut a promis deja rezultate ambițioase pentru alte proiecte în termene foarte scurte.

El a adăugat că Terafab ar contribui la transformarea umanității într-o „civilizație galactică”, capabilă să exploateze resursele altor planete și stele.