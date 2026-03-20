Elveția suspendă exporturile de armament către SUA din cauza războiului din Iran

„Exportul de material militar către statele implicate în conflictul armat internațional cu Iranul nu poate fi autorizat pe durata conflictului”, a transmis guvernul Elveției într-un comunicat, potrivit Reuters.

„Exporturile de material de război către SUA nu pot fi autorizate în acest moment”, a adăugat acesta.

Guvernul a precizat vineri că, după loviturile lansate de Israel și SUA asupra Iranului, pe 28 februarie, nu au mai fost acordate noi licențe pentru exportul de armament către Statele Unite.

De asemenea, a menționat că, de mai mulți ani, nu au fost acordate licențe definitive pentru exportul de armament către Israel.

Executivul a mai anunțat că un grup de experți va monitoriza constant situația și va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare în baza legislației privind neutralitatea.

Weekendul trecut, guvernul elvețian a anunțat că a respins două cereri ale SUA pentru survoluri militare legate de Iran, dar a aprobat alte trei, invocând legea neutralității.