Emiratele Arabe Unite anunță închiderea temporară a spațiului aerian ca „măsură excepțională de precauție”

Autoritatea a transmis că decizia a fost luată în urma unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor de securitate și operaționale și în deplină coordonare cu autoritățile naționale și internaționale relevante, potrivit DubaiEye103.8.

De asemenea, a solicitat pasagerilor să contacteze companiile aeriene respective pentru a obține cele mai recente informații privind orarele de zbor, adăugând că companiile aeriene vor asigura cazare și alte forme de asistență pasagerilor, în coordonare cu autoritățile locale relevante.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis anterior că răspunde la amenințările cu rachete și drone provenite din Iran, arată Times of Israel.

De la începutul atacurilor Iranului, sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite au interceptat 304 rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.627 de drone, informează Gulf News.