Erdogan: Hamas respectă încetarea focului, dar Israel o încalcă

„Turcia face tot ce îi stă în putință pentru a asigura respectarea unui armistițiu… Comunitatea internațională, în special Statele Unite, trebuie să depună mai multe eforturi pentru a garanta conformarea deplină a Israelului cu încetarea focului și cu acordul. În acest proces, este esențială exercitarea unei presiuni diplomatice suficiente asupra Israelului”, a declarat Erdogan jurnaliștilor, potrivit baha.com.

De asemenea, Erdogan a anunțat că Turcia va trimite ajutoare organizațiilor umanitare din Gaza printr-un convoi de camioane.

„Întreaga omenire trebuie acum să-și unească eforturile pentru a construi un viitor demn și prosper pentru frații și surorile noastre din Gaza”, a adăugat el.

Rubio: Anexarea Cisiordaniei ar putea pune în pericol acordul de pace

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a avertizat că eforturile Israelului de a anexa părți din Cisiordania ar putea pune în pericol planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru rezolvarea conflictului din Gaza.

Într-o declarație adresată reporterilor înainte de plecarea spre Israel, Rubio a declarat că votul Knessetului privind anexarea nu este ceva ce Washingtonul ar susține.

„Credem că există potențialul ca acest lucru să fie chiar o amenințare la adresa acordului de pace”, a spus el.