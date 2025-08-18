Experții europeni subliniază că aderarea la NATO este singura garanție credibilă de securitate pentru Ucraina

La întâlnirea de luni, de la Washington, liderii și experții europeni transmit un mesaj clar: „Ucraina are nevoie de garanții reale de securitate, iar singura formă credibilă rămâne aderarea la NATO”. În lipsa acesteia, a explicat Jonatan Vseviov, secretarul general al Ministerului de Externe al Estoniei, „orice altă formulă ar fi doar un compromis fragil, vulnerabil la presiunile Kremlinului”.

Diplomatul, citat de Radiodifuziunea publică estoniană, a arătat că experiența trecutului, inclusiv Memorandumul de la Budapesta din 1994, demonstrează cât de slabe pot fi promisiunile internaționale atunci când nu sunt sprijinite de mecanisme ferme de apărare colectivă: „Dacă apartenența la NATO nu poate fi acordată imediat după încetarea focului, atunci trebuie create soluții intermediare cât mai apropiate de această realitate. În lipsa lor, termenul de «garanție de securitate» rămâne gol de conținut”.

Europa trebuie să ridice costurile agresiunii ruse

Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear moștenit de la URSS în schimbul garanțiilor de securitate oferite de SUA, Marea Britanie și Rusia, a fost încălcat flagrant de Moscova odată cu anexarea Crimeei în 2014 și invazia declanșată în 2022.

Oficialul estonian a subliniat că statele europene nu trebuie să se limiteze la menținerea situației actuale, ci să acționeze mai hotărât pentru a ridica permanent costurile agresiunii ruse. „Ucraina are nevoie de ajutor militar constant și de certitudinea că avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană. Capitalul politic european trebuie folosit pentru a acționa concret, nu doar pentru a convinge America”.

Rusia vrea să schimbe regulile de securitate în Europa

Referindu-se la întâlnirile recente ale liderilor internaționali, Vseviov a avertizat împotriva interpretărilor optimiste: „Ar fi o greșeală să credem că Putin și-a schimbat pozițiile după câteva ore de discuții. Dacă o va face vreodată, primul semn va fi că va înceta să lanseze rachete asupra copiilor ucraineni”.

Experții europeni atrag atenția că obiectivul Kremlinului rămâne neschimbat: rescrierea arhitecturii de securitate a Europei și slăbirea NATO. Iar, în acest context, unitatea transatlantică și solidaritatea cu Ucraina sunt considerate vitale: „Presiunea trebuie aplicată asupra agresorului, nu asupra victimei. Doar astfel se poate ajunge la o pace justă și durabilă”.

Duminică seara, Donald Trump și-a prezentat viziunea pe rețelele sociale, scriind că Ucraina nu va recăpăta Crimeea și nici nu va adera la NATO.