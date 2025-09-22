Explozie la o bază militară din nord-vestul Pakistanului. 24 de persoane au murit

Explozia a avut loc în Valea Tirah din provincia Khyber Pakhtunkhwa și a distrus mai multe case din apropiere.

Ofițerul de poliție local Zafar Khan a declarat că cel puțin 10 civili, inclusiv femei și copii, au fost uciși, împreună cu cel puțin 14 militanți, conform The Associated Press.

Khan a afirmat că doi comandanți talibani pakistanezi locali, Aman Gul și Masood Khan, își stabiliseră ascunzători în complex, care era folosit ca fabrică pentru producerea de bombe de margine de drum. El i-a acuzat pe militanți că foloseau civilii ca scuturi umane și a spus că aceștia depozitaseră recent arme în moschei din alte districte.

Forțele de securitate pakistaneze desfășoară operațiuni împotriva talibanilor pakistanezi în Khyber, Bajaur și alte părți din nord-vestul țării.

Atacurile militanților, în creștere

Pakistanul a înregistrat o creștere a atacurilor militanților, majoritatea revendicate de talibanii pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan sau TTP, care sunt aliați cu talibanii afgani.

TTP este un grup separat, dar a devenit mai îndrăzneț de la revenirea la putere a talibanilor afgani în 2021. Se crede că mulți lideri și luptători ai TTP au găsit refugiu în Afganistan.