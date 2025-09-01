Fără noi închideri de centrale pe cărbune în 2025: O țară europeană și-a depășit obiectivul pentru 2028

Germania nu va mai închide forțat centrale pe cărbune în 2025 întrucât a reușit deja să își atingă obiectivul intermediar stabilit pentru anul 2028. Potrivit autorității federale de reglementare din Germania, subordonată Ministerului Federal al Economiei și Protecției Climei, capacitatea de energie produsă pe bază de cărbune s-a redus sub pragul de 8,7 gigawați, cu aproape 10% mai rapid decât era prevăzut.

„Ținta intermediară pentru 2028 este deja atinsă. Nu este nevoie de noi interdicții în acest an”, a anunțat agenția într-o declarație oficială transmisă luni pe site-ul său, potrivit Bloomberg.

Cărbunele a pierdut teren în fața energiei solare

Succesul este atribuit tranziției accelerate către surse regenerabile, în special energia solară, care a ajuns să domine piața în anumite perioade, reducând masiv rentabilitatea arderii cărbunelui. În 2024, peste 60% din electricitatea produsă în Germania provenea din surse regenerabile.

„Producția solară excesivă a împins frecvent prețurile sub zero”, a relatat publicația Clean Energy Wire, platformă independentă din Germania specializată în politici energetice și climatice, explicând de ce cărbunele devine tot mai puțin viabil economic.

Lignitul, protejat de impactul social

Totuși, Germania rămâne în continuare cel mai mare poluator din Uniunea Europeană și încă depinde parțial de lignit, un tip de cărbune poluant, în special în regiunile unde activitatea minieră este legată direct de centrale. Planul guvernului federal este să elimine complet energia pe bază de cărbune până în 2038, însă anumite centrale mari vor primi mai mult timp pentru tranziție pentru a limita pierderile de locuri de muncă.

Centralele care ard huilă și capacitățile mai mici pot fi închise prin decizie administrativă dacă se consideră necesar, chiar dacă până în 2026 aveau posibilitatea de a se retrage voluntar prin licitații. Spre deosebire de cele pe lignit, acestea nu sunt legate direct de activități miniere locale și nu implică același risc social și economic în cazul opririi.

Poluarea costă tot mai mult în UE

În paralel, operatorii centralelor pe cărbune – companiile care gestionează producția de energie electrică din combustibili fosili, sunt obligați să achiziționeze certificate de emisii de carbon în cadrul sistemului european ETS. Sistemul impune un cost pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emisă, iar prețul a oscilat în 2024 între 60 și 84 de euro pe tonă, ajungând în prezent în jur de 74 de euro.