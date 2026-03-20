Filipinele acuză o navă a marinei chineze că a vizat „alarmant” cu radarul o navă filipineză

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Forțele Armate ale Filipinelor, fregata cu rachete ghidate BRP Miguel Malvar efectua o misiune de patrulare maritimă în apropierea bancului Sabina Shoal atunci când o navă a marinei chineze s-a apropiat și, ulterior, a orientat radarul de control al focului către aceasta, scrie Reuters.

„Aceasta a fost o acțiune alarmantă și provocatoare, care a creat riscuri inutile și ar fi putut duce la interpretări greșite și la neînțelegeri pe mare”, a transmis AFP.

Radarul de control al focului este utilizat pentru localizarea precisă a țintelor, în vederea lansării de rachete sau tragerii cu artileria.

Ambasada Chinei la Manila nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Sabina Shoal, cunoscut de China sub denumirea Xianbin Reef, iar de Filipine drept Escoda Shoal, se află la aproximativ 150 de kilometri vest de provincia filipineză Palawan, în interiorul zonei economice exclusive (ZEE) a Filipinelor.

„Deși situația nu a escaladat ulterior, incidentul subliniază necesitatea ca toate statele să dea dovadă de reținere și profesionalism pe mare”, se mai arată în comunicatul armatei filipineze.

Filipinele și China s-au aflat în ultimii ani într-o serie de confruntări maritime, Manila acuzând Beijingul de „manevre periculoase” în interiorul propriei ZEE, inclusiv utilizarea tunurilor cu apă pentru a împiedica misiuni de reaprovizionare către poziții controlate de Filipine.

China susține că acțiunile sale au fost profesionale și au avut drept scop apărarea a ceea ce consideră a fi propriul teritoriu.

În 2016, Filipinele au câștigat un caz istoric la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a stabilit că revendicările extinse de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au temei în dreptul internațional, decizie pe care Beijingul o respinge în continuare.