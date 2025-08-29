Florida a marcat un nou record. A efectuat a unsprezecea execuţie din acest an

Autorităţile din Florida au confirmat joi seara execuţia unui bărbat condamnat pentru o triplă crimă, în penitenciarul din Starke.

Conform ABC News, cazul său a atras atenţia nu doar prin gravitatea faptelor, ci şi pentru că marchează un record sumbru: este a 11-a execuţie realizată în Florida în cursul anului 2025, cel mai mare număr anual de la reluarea aplicării pedepsei cu moartea.

Guvernatorul Ron DeSantis a aprobat executarea, în condiţiile în care administraţia sa a accelerat în ultimii ani folosirea pedepsei capitale.

Criticii acestei politici spun că Florida riscă să devină statul cu cea mai agresivă aplicare a pedepsei cu moartea din SUA, în timp ce susţinătorii afirmă că măsura este necesară pentru descurajarea crimelor violente.

Identitatea condamnatului şi detalii suplimentare despre cazul său nu au fost imediat făcute publice în comunicatul oficial, însă presa americană subliniază că execuţia face parte dintr-o campanie mai amplă prin care statul vizează reducerea numărului de deţinuţi condamnaţi la moarte.