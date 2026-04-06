Forțele armate germane vor clarifica prevederea privind plecarea din țară a bărbaților apți de luptă

Ministerul german al Apărării a anunțat faptul că forțele armate ale țării lucrează la clarificarea prevederii din legea privind serviciul militar potrivit căreia bărbații cu vârste între 18 și 46 de ani trebuie să obțină aprobarea autorităților militare dacă intenționează să părăsească țara pentru mai mult de trei luni. Această prevedere a trecut aproape neobservată la începutul anului, când a intrat în vigoare legea privind serviciul militar.

Potrivit Reuters, ministerul Apărării a subliniat că serviciul militar în Germania este voluntar și că „elaborează în prezent reglementări specifice pentru acordarea de scutiri de la cerința de aprobare, inclusiv pentru a evita birocrația inutilă”.

Prevederea stipula că orice bărbat german din intervalul de vârstă menționat trebuie să solicite un permis de la centrul de carieră al Bundeswehr (armata germană – n.r.) înainte de a pleca din Germania pentru o perioadă mai lungă de trei luni.

Regula a generat numeroase controverse odată ce a fost adusă în atenția publică de un ziar local zilele trecute. În aceste condiții, Partidul Verde din Germania a solicitat autorităților să clarifice prevederea.

„Cetățenii au dreptul să afle rapid dacă sunt obligați să se prezinte la autorități și, dacă da, care sunt obligațiile lor în acest sens”, a declarat Sara Nanni, purtătoarea de cuvânt a partidului pe probleme de politică de securitate, pentru ziarul „Die Welt”, scrie DPA.

Legea privind serviciul militar a fost adoptată anul trecut pentru a crește efectivele armatei germane, dar și pentru a îndeplini obiectivele NATO. La sfârșitul anului 2025, armata germană număra 183.000 de soldați. Până în 2035, planul Berlinului este acela de a mări efectivele de soldați la 260.000.