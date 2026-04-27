Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată

Potrivit BAFzA, Germania a înregistrat 2.656 de cereri de „obiecție de conștiință” (refuz pe motive morale, etice sau religioase – n.r.) în primele trei luni din 2026. Cifra reprezintă peste două treimi din totalul înregistrat pe întreg anul 2025, când au fost depuse 3.867 de cereri. Dacă ritmul actual se menține, 2026 ar putea deveni anul cu cele mai multe astfel de solicitări de la suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2011, mai scrie Euronews.

Noua lege, factor declanșator

Creșterea vine după intrarea în vigoare a noii legislații privind serviciul militar. Aceasta obligă tinerii născuți după 2008 să se înregistreze pentru o eventuală recrutare, în condițiile în care Bundestag poate decide activarea serviciului obligatoriu dacă voluntarii nu sunt suficienți. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a justificat măsurile prin deteriorarea situației internaționale. „Lumea a devenit mai imprevizibilă și, da, trebuie spus, mai periculoasă”, a declarat acesta. Guvernul își propune creșterea efectivelor Bundeswehr la cel puțin 260.000 de militari activi și 460.000 în total, inclusiv rezerviști.

Îngrijorări în societate

În Germania, discuțiile privind extinderea rolului rezerviștilor și posibile restricții pentru cetățenii apți de luptă – inclusiv obligația de a cere aprobare pentru deplasări externe – au alimentat neliniștea publică. Aceste măsuri sunt percepute de unii ca semne ale unei militarizări accentuate. Deși numărul celor care refuză pe motive de conștiință crește, există și cazuri inverse. În 2025, 781 de persoane au renunțat la statutul de obiector, iar alte 233 au făcut același lucru în primele luni din 2026. Creșterea numărului de refuzuri reflectă tensiunile din societatea germană în fața noilor realități de securitate. În timp ce autoritățile invocă necesitatea consolidării apărării, reacțiile publice arată o dezbatere tot mai intensă privind rolul serviciului militar într-o Europă marcată de incertitudine.