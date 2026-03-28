Fostul consilier al lui Trump pe probleme legate de Iran, despre război: „Va dura probabil mai mult decât a anticipat cineva”

Nate Swanson, care a ocupat mai multe funcții, timp de aproape două decenii, în guvernul american, a subliniat, într-un articol pentru Foreign Policy, publicat pe 24 februarie – deci cu câteva zile înainte de debutul atacurilor SUA și Israel împotriva Iranului – că Teheranul nu va capitula după o campanie de bombardamente, ci va escalada conflictul. Acesta mai menționa că Teheranul „va viza fluxurile globale de petrol și transportul maritim internațional, determinând creșterea prețurilor la energie și creând o gravă problemă politică pentru Trump”. La o lună de la începerea războiului, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz este restricționat, iar Iranul a lansat atacuri asupra unor ținte energetice și a altor ținte din regiune.

Într-un interviu pentru POLITICO, Swanson a afirmat că el consideră că negocierile SUA-Iran nu vor decurge bine, întrucât ambele părți sunt „irațional de încrezătoare” în pozițiile lor. Din acest motiv, el consideră că războiul „va dura probabil mai mult decât a anticipat cineva”.

„Vom rămâne blocați în acest conflict mai mult timp”

Întrebat ce părere are despre război, Snawson a subliniat că „Trump continuă să creadă că succesul militar va duce la capitularea politică a Iranului, ceea ce nu se întâmplă”.

„Să ne amintim că Iranul are un cuvânt de spus și este hotărât să reziste și să sfideze așteptările. De asemenea, cred că și ei sunt într-un fel de încredere irațională, fără o cale de ieșire. Cred că vom rămâne blocați în acest conflict mai mult timp și că probabil vor urma escaladări. Cred că problema este că președintele nu va găsi nicio cale de ieșire și cred că probabil vom trece prin unele dintre aceste operațiuni terestre pe care le are în vedere”, a spus acesta pentru POLITICO.

Swanson a subliniat faptul că niciuna dintre părți nu este pregătită să facă anumite compromisuri și că dacă ar face parte în continuare din Consiliul Național de Securitate, i-ar atrage atenția lui Trump că Iranul nu va capitula.

„Fie va trebui să escaladați, fie va trebui să faceți compromisuri. Și acestea sunt singurele două opțiuni” – acesta ar fi mesajul pe care i l-ar transmite lui Trump, spune Swanson.