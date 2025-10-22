Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va beneficia de protecție permanentă a poliției în închisoare

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a afirmat că fostul președinte Sarkozy va fi protejat de doi polițiști staționați în celulele vecine pe durata detenției sale, 24 de ore din 24.

„Fostul președinte al republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Există în mod evident o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției sale”, a declarat Laurent Nunez pentru postul de radio Europe 1, potrivit Euronews.

Ministrul a mai menționat faptul că cei doi ofițeri îl vor proteja pe Sarkozy în închisoare „atât timp cât va fi necesar”.

Nicolas Sarkozy are de executat o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație criminală în vederea finanțării campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia. El este deținut în unitatea de izolare a închisorii La Santé și va putea ieși în aer liber o oră pe zi, singur, în curtea închisorii, și va putea primi trei vizite pe săptămână de la familia sa, relevă sursa citată.

Sarkozy a contestat atât condamnarea, cât și decizia neobișnuită a judecătorului de a-l încarcera în așteptarea apelului. El este primul fost lider al Franței moderne care este încarcerat.