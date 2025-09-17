Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte Jair Bolsonaro, obligat să plătească despăgubiri pentru comentarii rasiste

Fostul președinte Jair Bolsonaro, obligat să plătească despăgubiri pentru comentarii rasiste

Un tribunal federal din Brazilia l-a condamnat marți pe fostul președinte Jair Bolsonaro să plătească aproximativ 188.000 de dolari drept despăgubiri ca urmare a unor remarci rasiste făcute în timpul mandatului său.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
17 sept. 2025, 06:17, Știri externe

Procesul a avut la bază un incident din mai 2021, când Bolsonaro i-a spus unui susținător de culoare că îi vede un gândac în păr și comparându-i coafura cu un „loc de reproducere pentru gândaci”.

Avocații fostului lider au negat caracterul rasist al afirmațiilor, susținând că acestea ar fi fost simple glume, notează Reuters.

Decizia survine la scurt timp după ce Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat pe Bolsonaro la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.