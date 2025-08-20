Franța îl acuză pe Netanyahu că se folosește de antisemitism pentru propriile scopuri politice

Controversa diplomatică dintre Paris și Tel Aviv s-a amplificat după ce prim-ministrul israelian, Benyamin Netanyahu, a afirmat într-o scrisoare oficială către Emmanuel Macron că intenția Franței de a recunoaște Palestina la următoarea Adunare Generală a ONU „alimentează focul antisemit”.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Miercuri, Palatul Élysée a calificat acuzația drept «abjectă», iar stânga franceză l-a acuzat pe Netanyahu că se folosește de antisemitism pentru a-și urmări scopurile politice.

„Netanyahu este un lider de extremă dreapta care se folosește de noțiunea de antisemitism, deși antisemitismul este foarte real în țara noastră”, a declarat Chloé Ridel, purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialist, citată de Le Figaro.

Recunoașterea Palestinei, o măsură de justiție istorică

Ea a explicat că recunoașterea statului palestinian este „o măsură de justiție istorică care urmărește să-l împiedice pe Benyamin Netanyahu și guvernul său să pună capăt soluției celor două state, pentru că asta încearcă să facă prin anexarea Cisiordaniei și pregătirea ocupației Fâșiei Gaza”.

La rândul său, Mathilde Panot, lidera grupului La France insoumise, un partid politic francez de stânga radicală, a denunțat folosirea antisemitismului de către premierul israelian ca „armă diplomatică”, considerând-o „rușinoasă” și periculoasă: „Aceasta slăbește lupta reală împotriva antisemitismului și îi asimilează pe evrei unei politici genocidare a unui criminal urmărit de Curtea Penală Internațională”.

Panot nu l-a cruțat însă nici pe Emmanuel Macron, acuzându-l de „respect variabil pentru dreptul internațional”: „Au fost 18 serii de sancțiuni împotriva lui Putin pentru Ucraina, zero împotriva lui Netanyahu”.