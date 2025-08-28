Franța: Mesaje rasiste apărute pe zidurile unui restaurant din Lyon

„Fără halal, stop”. Patru inscripții rasiste și amenințătoare au fost descoperite marți dimineață de către administratorii restaurantului halal Adiktopoulet, pe pereții imobilului unde este situat localul de pe avenue Beauvisage, în arondismentul 8 din Lyon. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, aceștia filmează inscripțiile realizate cu vopsea neagră, inclusiv una pe garajul restaurantului, care menționa: „Întoarceți-vă acasă”.

„Trist să descopăr aceste mesaje rasiste când am deschis restaurantul dimineață”, spune propietarul în videoclipul său. „Sunt șocat, nu mă simt în siguranță”, comentează în alt videoclip. Restaurantul funcționează în acest cartier États-Unis din 2024.

Administratorii regretă aceste amenințări. „Arab Mort”, „Franța pentru francezi” sunt încă pictate pe pereții din spate ai imobilului. Pe fațada localului, situat la parter și accesibilă de pe stradă, nu a fost lăsat nimic. Poliția națională a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor tagurilor. „Toate formele de rasism și discriminare trebuie combătute fără încetare”, a reacționat prefeta Rhone-ului, Fabienne Buccio.

Conform Ministerului de Interne, între ianuarie și mai 2025 au fost înregistrate 145 de acte anti-musulmane, ceea ce reprezintă o creștere de 75% față de 2024, cu un triplu al agresiunilor împotriva persoanelor. În același timp, serviciile de stat au înregistrat 504 acte antisemite (-24%) și 322 acte antichristiane (+13%).