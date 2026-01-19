Franța „nu intenționează să răspundă favorabil” invitației lui Trump privind „Consiliul de Pace”

Franța „nu intenționează să dea un răspuns favorabil” în acest stadiu la invitația primită de a se alătura unui „Consiliu de Pace” dorit de Donald Trump, deoarece „ridică întrebări importante”, a declarat o sursă din anturajul președintelui francez Emmanuel Macron pentru AFP, potrivit TF1 Info.

„La fel ca multe alte țări, Franța a fost invitată să se alăture Consiliului de Pace și examinează împreună cu partenerii săi cadrul juridic propus. În acest stadiu, nu intenționează să dea curs favorabil”, a declarat sursa din anturajul șefului statului pentru Le Monde.

Totodată, sursa a mai declarat pentru Le Monde că această inițiativă propusă de Statele Unite „depășește cadrul Gazei”. „Ea ridică întrebări importante, în special în ceea ce privește respectarea principiilor și structurii Organizației Națiunilor Unite, care nu pot fi în niciun caz puse în discuție”.

Informația vine în contextul în care luni dimineață, Ministerul Afacerilor Externe francez a emis o declarație în care reafirma angajamentul Franței față de ONU. „Aceasta rămâne piatra de temelie a multilateralismului eficient, în care dreptul internațional, egalitatea suverană a statelor și soluționarea pașnică a disputelor prevalează asupra arbitrarului, politicii puterii și războiului”, se arată în declarație.

Ce prevede planul lui Trump

Vinerea trecută, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a format un „Consiliu de Pace” pentru Gaza, ca parte a etapei a doua a unui plan susținut de SUA pentru încheierea conflictului din teritoriu.

Potrivit lui Trump, Consiliul va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian de 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a Gazei după război.

România, printre țările invitate de Trump să facă parte din „Consiliul de Pace”

Printre țările invitate de Trump să facă parte din acest Consiliu se numără și România. Scrisoarea care conține invitația președintelui SUA a ajuns sâmbătă la președintele Nicușor Dan.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace”, au scris reprezentanții Palatului Cotroceni.

Invitația, trimisă și lui Putin

Și președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului de Pace”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitir Peskov, a precizat pentru presa rusă de stat că această propunere este în curs de a fi analizată.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit, de asemenea, o ofertă prin canale diplomatice pentru a se alătura acestui Consiliu de Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Peskov. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat el.

Un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent în „Consiliul de Pace”

Aproximativ 60 de state au primit invitația din partea lui Trump de a se alătura Consiliului de Pace. Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc un miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, aflată în vizită în Coreea de Sud, a declarat că țara sa este „gata să își facă partea”, fără a fi clar dacă se referea strict la Gaza sau la inițiativa în ansamblu.

În Canada, premierul Mark Carney a spus că a fost de acord „în principiu” cu planul pentru Gaza, însă detaliile sunt încă în discuție.

Din partea ONU, un purtător de cuvânt al secretarului general António Guterres a indicat că statele membre sunt libere să se asocieze în grupuri, subliniind totodată că „Națiunile Unite își vor continua munca mandată”. Un alt oficial ONU a avertizat, într-o declarație publică, că slăbirea rolului instituției ar putea duce la „vremuri foarte, foarte întunecate”.

Pe de altă parte, Ungaria a acceptat fără echivoc, premierul Viktor Orbán anunțând public pe platforma X că a primit și a acceptat „onoarea” invitației.