Franța va simula o inundație similară cu cea din 1910 pentru a-și testa locuitorii

Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a sensibiliza locuitorii cu privire la acest tip de catastrofă probabilă.

Inundațiile reprezintă primul risc natural care amenință Parisul, unde o revărsare a Senei ar putea afecta până la 700.000 de persoane, a declarat presei Pénélope Komitès, adjunctă responsabilă cu reziliența la primăria Parisului, organizatoarea exercițiului.

Există o oarecare idee în privința a ceea ce se poate întâmpla

Ultima inundație centenară, care are un risc din o sută să se producă în fiecare an, datează din ianuarie 1910, când râul a atins 8,62 metri la podul Austerlitz, paralizând orașul timp de câteva săptămâni, un record neegalat.

Două inundații recente ale Senei, în 2016 și 2018, au permis totuși „să ne facem o idee bună despre ce se poate întâmpla până la 7 metri.

Peste această limită, intrăm în domeniul science-fiction”, explică Ziad Touat, directorul companiei Crisotech, care a conceput scenariul care se va derula luni, cu ocazia Zilei Naționale a Rezilienței, scrie Le Figaro.

O cultură a riscului este indispensabilă

Spre deosebire de viiturile torențiale care lovesc sudul Franței, creșterea lentă a nivelului apei care caracterizează inundațiile Senei limitează pericolul imediat, analizează Ludovic Faytre, specialist în riscul de inundații, într-o notă a Institutului Paris Région (IPR).

„Dar întinderea suprafețelor potențial afectate (aproape 500.000 ha în Île-de-France) și amploarea mizelor umane și economice, la scara unei aglomerări de 10 milioane de locuitori”, fac gestionarea crizei atât de complexă încât o „cultură a riscului” este indispensabilă, estimează el.

Tot Parisul poate fi afectat, prin efectul de cascadă, nimeni nu e ferit

„La Paris, mulți se cred feriți pentru că locuiesc departe de Sena sau la înălțime.

Cu excepția evenimentului în care o inundație excepțională, precum cea din 1910, poate afecta toate cartierele, prin efectul de cascadă”, subliniază Bénédicte Cadalen, de la serviciul de gestionare a crizelor al orașului Paris.

Exercițiul în „condiții reale”, pe modelul „Paris la 50 de grade” din 2023, va proiecta locuitorii cartierului Marais într-o dimineață din martie 2026.

Râul parizian este deja revărsat de două luni, dar sâmbătă noaptea a depășit 7,10 metri din cauza unei furtuni.

Sute de mii de persoane trebuie evacuate, metroul este inundat, gazul și electricitatea sunt întrerupte, canalizarea amenință să se reverse și se profilează o penurie alimentară.