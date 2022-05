Fuga diplomaţilor îl sperie pe Putin: 100 de persoane, gata să demisioneze

Viaţa lui Boris Bondarev s-a schimbat peste noapte. Diplomatul care servea la misiunea rusă ONU de la Geneva a întors spatele ţării sale, demisionând. Este primul înalt oficial al Federaţiei Ruse care întoarce armele, părăsindu-şi postul în semn de protest faţă de războiul din Ucraina. „Nu mi-a fost niciodată atât de ruşine pentru ţara mea ca pe 24 februarie”, a declarat el, în emailul trimis colegilor din corpul diplomatic, acuzându-l pe Vladimir Putin că „a transformat ţara într-o groază totală şi o ameninţare pentru întreaga lume”.

Din acel moment, orice contact cu reprezentanţa Rusiei la ONU a fost întrerupt. Până şi Kremlinul, aparent stânjenit, a bătut în retragere: „Putem spune doar că domnul Bondarev nu mai este unul dintre noi, dimpotrivă, este împotriva noastră”, a spus, laconic, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit căruia diplomatul „s-a pronunţat împotriva opiniei dominante a ţării noastre”.

Bondarev se teme acum. „Declaraţiile mele sunt considerate o crimă în Rusia şi un caz penal”, a declarat pentru Süddeutsche Zeitung, admiţând că se teme pentru siguranţa lui, a familiei, a rudelor şi a prietenilor din Rusia. Dar tentaculele lungi ale Kremlinului îl fac să se teamă mai tare de o condamnare în lipsă, care în ultimii ani nu a ezitat să lovească dizidenţii şi oponenţii chiar şi din străinătate.

Autorităţile elveţiene l-au plasat deja sub protecţie, iar diplomatul are în vedere o cerere de azil la Federaţia Elveţiană. „Ceea ce am făcut, am făcut pentru conştiinţa mea. Am vrut să mut ceva, să fiu o inspiraţie pentru colegii mei, pentru diplomaţi, şi pentru alţi compatrioţi, care locuiesc în Rusia şi cred că nu pot face nimic”.

Lista celor care s-au revoltat

Bondarev i se alătură oligarhului Oleg Tinkov, dar şi unor artişti precum prima balerină Bolshoi Olga Smirnova şi jurnalista Marina Ovsyannikova. O disidenţă tăcută şi elocventă a fost cea a lui Anatolij Chubais, fost vicepremier, protagonist controversat al privatizării sălbatice din era Elţin, care a demisionat din postul de „trimis al lui Putin pentru climă”, părăsind Rusia, dar fără să scoată un cuvânt.

Cazul Bondarev marchează însă un salt. Şi, potrivit ziarului Kommersant, zeci de diplomaţi şi-au părăsit cariera de când a început invazia, deşi niciunul dintre ei nu a îndrăznit să spună că a făcut acest lucru în semn de protest faţă de război.

Potrivit unor surse occidentale cu bune contacte în lumea diplomatiei ruse, „peste o sută de oficiali ar fi gata să repete gestul lui Bondarev”. Iar treaba îngrijorează atât de mult Kremlinul, încât secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrushev, i-a prezentat recent lui Vladimir Putin un raport, în care ministerul condus de Lavrov este definit ca „un castel de cărţi construit pe nisip”. Raportul ar menţiona numele şi prenumele celor peste o sută de diplomaţi dispuşi la „trădare”, comentându-se situaţiile fiecăruia dintre ei.

Preşedintele rus ar fi foarte îngrijorat de situaţie, pentru că un exod în masă ar da în exterior un „semnal devastator pentru imaginea internaţională a Rusiei”, precum şi „consecinţe grave şi asupra agendei politice interne”.