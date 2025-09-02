Gaza: Apărarea civilă a raportat 13 persoane ucise în urma atacurilor israeliene

Forțele israeliene pregătesc o ofensivă pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza. În ultimele zile, acestea au intensificat bombardamentele în zonă.

Purtătorul de cuvânt al apărării civile din Gaza a anunțat, marți, 13 morți în urma unor lovituri aeriene israeliene desfășurate în timpul nopții asupra unor locuințe din teritoriul palestinian. Aviația israeliană a lovit ultimul etaj al unui imobil rezidențial din sud-vestul orașului Gaza, omorând 10 persoane, a precizat purtătorul de cuvânt, Mahmoud Bassal, într-un comunicat transmis.

Bassal a mai relatat că elicoptere israeliene au lovit un apartament din vestul orașului, provocând moartea a trei persoane și rănirea altora.

ONU estimează că aproape un milion de persoane trăiesc în orașul Gaza și în împrejurimi, unde, la sfârșitul lunii august, organizația a confirmat că se desfășoară o foamete.

Războiul din enclava palestiniană a fost declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a 1.219 persoane pe teritoriul israelian, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Represaliile militare israeliene au provocat, de atunci, cel puțin 63.557 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătății controlat de Hamas, considerate credibile de ONU.