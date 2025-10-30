Prima pagină » Știri externe » Gaza: Echipele de salvare din Turcia așteaptă încă aprobarea Israelului pentru a intra în zonă

Un grup de salvatori turci se află la granița cu Fâșia Gaza, în zona punctului de trecere Rafah, în așteptarea autorizației din partea Israelului pentru a interveni în operațiunile de căutare și salvare, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia.
Sursa foto: Moiz Salhi / Hepta Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
30 oct. 2025, 12:18, Știri externe

O echipă formată din 81 de specialiști ai agenției turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) se află de mai multe zile la granița dintre Egipt și Fâșia Gaza, însă încă nu a primit aprobarea autorităților israeliene pentru a intra în teritoriul asediat, potrivit unui oficial al Ministerului Apărării din Turcia.

„AFAD este încă la frontieră. Israelul nu a emis nicio autorizație pentru ca echipa să poată intra”, a declarat sursa citată de presa turcă.

Echipa turcă este pregătită să participe la operațiunile de căutare și salvare a victimelor din Gaza, unde infrastructura a fost grav afectată de bombardamentele continue, potrivit agenției Alarabiya.

Ankara și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a trimite ajutoare umanitare și personal medical, însă accesul umanitar în zonă rămâne extrem de limitat din cauza restricțiilor impuse de Israel.