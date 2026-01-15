Gaza intră în a doua fază a planului de încetare a focului

Emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat într-o postare pe X că acordul pe care președintele republican l-a ajutat să îl negocieze intră în a doua fază, după doi ani de război între Israel și Hamas, inclusiv instaurarea unui guvern tehnocratic în Gaza.

Deși anunțul de miercuri indică un pas important înainte, un nou guvern în Gaza și acordul de încetare a focului se confruntă cu o serie de provocări uriașe – inclusiv desfășurarea unei forțe de securitate internaționale pentru a supraveghea acordul și procesul dificil de dezarmare a Hamas, conform AP.

Witkoff nu a oferit detalii despre cine va face parte din noua administrație palestiniană de tranziție care va guverna Gaza. Nici Casa Albă nu a oferit imediat alte informații.

Comitetul, condus de un fost ministru din Gaza

Ceilalți mediatori ai acordului de încetare a focului, Egiptul, Turcia și Qatarul, au salutat înființarea comitetului tehnocratic palestinian și au declarat că acesta va fi condus de Ali Shaath, fost ministru adjunct în cadrul Autorității Palestiniene.

Într-o declarație comună, cele trei țări au numit-o „o evoluție importantă… menită să consolideze stabilitatea și să îmbunătățească situația umanitară din Fâșia Gaza”.

Shaath este originar din Gaza și a ocupat funcția de ministru adjunct pentru transporturi în cadrul Autorității Palestiniene, recunoscută la nivel internațional. Shaath, inginer, este expert în dezvoltare economică și reconstrucție, conform biografiei sale de pe site-ul Institutului de Cercetare a Politicii Economice din Palestina.

Witkoff a declarat că SUA se așteaptă ca Hamas să returneze imediat ultimul ostatic israelian, ca parte a obligațiilor sale asumate în temeiul acordului, menționând că „neîndeplinirea acestei obligații va avea consecințe grave”.

Un purtător de cuvânt al Hamas a declarat miercuri pentru Al-Jazeera Live că anunțul lui Witkoff este o evoluție importantă și pozitivă, adăugând că grupul este pregătit să predea administrarea Fâșiei Gaza comitetului tehnocratic independent și să faciliteze activitatea acestuia.