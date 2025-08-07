Germania prelungește controalele la frontieră și intensifică deportările

Conform DW, Germania va menține controalele extinse la frontiere și după luna septembrie, în contextul unei politici de migrație mai stricte anunțate de noul guvern conservator condus de cancelarul Friedrich Merz.

Anunțul a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt (CSU), care a declarat pentru podcastul „Table Today” că vor continua și respingerile la frontieră ale migranților fără drept de ședere chiar și în cazul celor care solicită azil, o măsură considerată ilegală de către numeroși critici și organizații pentru drepturile omului.

Controalele, introduse pe 8 mai la inițiativa lui Dobrindt, au fost justificate de autorități prin necesitatea de a combate migrația ilegală.

Măsura a fost criticată de unele țări vecine pentru încălcarea principiilor acordului Schengen privind libera circulație.

Totodată, ministrul a anunțat organizarea de zboruri suplimentare de deportare către Afganistan și Siria, în ciuda riscurilor de securitate din aceste state.

Organizațiile pentru drepturile omului au reacționat, considerând expulzările către aceste destinații ca fiind problematice și potențial periculoase pentru cei returnați.

Pe lângă măsurile de migrație, autoritățile din Bavaria au anunțat arestarea a trei persoane suspectate că ar face parte din gruparea extremistă „Reichsbürger”, o mișcare radicală care contestă legitimitatea statului german postbelic.

Aceste acțiuni se înscriu în strategia de întărire a securității interne anunțată de guvernul federal.