Giganții tech au câștigat 420 de miliarde de dolari într-o săptămână după decizia Google

Explozia a fost declanșată de decizia favorabilă într-un caz antitrust al Google, care a scăpat de obligația de a vinde browserul Chrome. Judecătorul american Amit Mehta a impus în schimb pedepse mai blânde, inclusiv partajarea datelor de căutare cu concurenții, potrivit CNBC.

Alphabet a sărit cu peste 10% în această săptămână, iar Apple a câștigat 3,2%. Cele două companii pot continua acordul prin care Google plătește miliarde de dolari anual pentru a fi motorul de căutare implicit pe iPhone.

Broadcom a fost vedeta săptămânii, cu o creștere de 13% după ce a anunțat un contract de 10 miliarde de dolari cu un nou client – probabil OpenAI, conform Financial Times.

Compania produce cipuri personalizate pentru inteligența artificială și a intrat în clubul select al companiilor de peste un trilion de dolari.

Tesla a urcat cu 5%, impulsionată de planul de remunerare pentru Elon Musk care ar putea ajunge la aproape 1 trilion de dolari în cazul în care compania își dublează valoarea la 2 trilioane.

Singura notă discordantă a venit de la Nvidia, care a scăzut cu 4% și se află în declin de patru săptămâni consecutive, deși rămâne cea mai valoroasă companie la peste 4 trilioane de dolari.

Cele opt megacapitalizări tech reprezintă acum 36% din S&P 500, o concentrare fără precedent istoric, conform analistului Howard Silverblatt.