Greva angajaților de la metroul din Londra a paralizat sistemul de transport subteran 

Mii de angajați ai metroului londonez au început duminică o serie de greve privind salariile și condițiile de muncă, amenințând să paralizeze sistemul de transport subteran folosit zilnic de milioane de persoane, potrivit AP.

Sindicatul Rail, Maritime and Transport Union (RMT) a anunțat că membrii săi, inclusiv șoferi, operatori de semnalizare și lucrători de întreținere, vor întrerupe activitatea la diferite intervale până joi.

Operatorul de transport Transport for London (TfL) a declarat că serviciile au fost grav perturbate duminică și se așteaptă ca între luni și joi să circule puține trenuri sau chiar deloc.

Compania susține că le-a oferit angajaților o majorare salarială de 3,4%, însă sindicatul insistă pentru reducerea săptămânii de lucru de la 35 la 32 de ore. TfL afirmă că nu își permite această modificare.

Sindicatul argumentează că numărul angajaților din cadrul Underground a scăzut cu 2.000 de persoane din 2018, „iar membrii noștri resimt presiunea programelor de muncă extrem de solicitante”.

În prezent, nu sunt planificate negocieri între sindicat și conducere, iar sindicatul a cerut primarului Sadiq Khan să intervină pentru a încheia disputa.