Prima pagină » Știri externe » Groenlanda, la un pas de Rusia? Medvedev: Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA

Groenlanda, la un pas de Rusia? Medvedev: Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat o declarație provocatoare potrivit căreia locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, în cazul în care președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice.
Groenlanda, la un pas de Rusia? Medvedev: Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
13 ian. 2026, 08:44, Politic

Afirmațiile au fost făcute pentru agenția Interfax și preluate de Reuters, stârnind reacții în mediile politice internaționale.

Medvedev a susținut că ar exista „informații neconfirmate” despre un posibil referendum-surpriză în Groenlanda, unde cei aproximativ 55.000 de locuitori ar putea vota pentru integrarea în Federația Rusă.

„Trump trebuie să se grăbească. Altfel, nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA”, a declarat fostul președinte rus.

Strategia Washingtonului și reacția Danemarcei

Donald Trump și-a reluat public eforturile de a convinge Danemarca să permită Statelor Unite să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. Liderul de la Casa Albă a argumentat că poziția strategică și resursele naturale ale insulei sunt vitale pentru securitatea națională a SUA, mai ales în contextul competiției cu Rusia și China în Arctica.

Declarațiile sale au fost respinse ferm atât de autoritățile daneze, cât și de liderii politici din Groenlanda. Partidele groenlandeze au transmis într-o declarație comună: „Nu vrem să fim americani”, respingând ideea unei eventuale achiziții de către Washington, fie prin „metoda blândă”, fie prin „metoda dură”, așa cum a sugerat Trump.

Interesul strategic al Moscovei

Deși Rusia nu revendică oficial Groenlanda, Moscova monitorizează de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea arctică. Poziționarea Groenlandei pe rutele Atlanticului de Nord și existența unei baze militare americane importante pentru supravegherea spațială o transformă într-un punct-cheie în ecuația geopolitică.

Kremlinul nu a comentat direct inițiativa lui Trump, dar a subliniat anterior că Arctica reprezintă o zonă de interes național și strategic pentru Rusia. Oficialii ruși au transmis că urmăresc „cu atenție” dezbaterea intensă legată de viitorul Groenlandei.

NATO și securitatea Arcticii

În acest context tensionat, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că statele membre discută următoarele măsuri pentru a menține siguranța colectivă în regiunea arctică.

Alianța este preocupată de militarizarea zonei și de posibilele schimbări de echilibru strategic generate de competiția dintre marile puteri.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut
Gandul
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor