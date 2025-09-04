Guvernul bulgar își schimbă poziția: Avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat

Joi, guvernul bulgar a anunțat că nu are dovezi despre faptul că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a aterizat duminică pe un aeroport local. Inițial, guvernul de la Sofia susținuse întocmai contrariul.

Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în parlament că avionul președintei Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, notează POLITICO.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Aeronava a zăbovit cinci minute în zona de așteptare, semnalul fiind de bună calitate pe tot parcursul timpului”, a declarat el în fața parlamentarilor.

Această schimbare de poziție vine după ce prim-ministrul afirmase anterior că perturbarea ar fi avut loc pe fondul consecințelor războiului electronic din conflictul ucrainean.

Afirmațiile premierului bulgar au fost întărite, joi, de viceprim-ministrul și ministrul transporturilor, Grozdan Karadzhov. Oficialul bulgar a negat, de asemenea, existența unor dovezi privind perturbarea semnalului GPS al avionului președintei Comisiei.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația privind întreruperea semnalului GPS care a afectat avionul”, a declarat Karadzhov joi pentru postul de televiziune bulgar bTV.

La începutul acestei săptămâni, Financial Times relata că avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroport. Aeronava a ajuns la sol după ce piloții au aterizat folosindu-se de hărți pe hârtie.

Bruxelles-ul a criticat acest eveniment, confirmând „într-adevăr că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria. Am primit informații de la autoritățile bulgare că acestea suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei”.