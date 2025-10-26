Hamas extinde căutarea cadavrelor ostaticilor în Gaza

În conformitate cu fragilul acord de încetare a focului negociat de SUA, încheiat pe 10 octombrie, Hamas trebuie să returneze cât mai curând posibil toate rămășițele ostaticilor israelieni. Israelul a acceptat să returneze 15 cadavre de palestinieni pentru fiecare cadavru al unui ostatic.

Până în prezent, Israelul a returnat cadavrele a 195 de palestinieni. De atunci, Hamas a returnat 18 cadavre ale ostaticilor, dar în ultimele cinci zile nu a mai eliberat niciunul.

O echipă egipteană și echipamente grele, inclusiv un excavator și buldozere, au intrat sâmbătă în Gaza pentru a ajuta la căutarea cadavrelor ostaticilor, ca parte a eforturilor mediatorilor internaționali de a consolida armistițiul, au declarat doi oficiali egipteni.

Șeful Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, a declarat că gruparea palestiniană a început să caute în zone noi cadavre ale ostaticilor, potrivit comentariilor făcute publice de grupare duminică dimineața.

Al-Hayya, care este și principalul negociator al Hamas, a declarat săptămâna trecută pentru un post de televiziune egiptean că eforturile de recuperare a cadavrelor s-au confruntat cu dificultăți din cauza distrugerilor masive, care le-au îngropat adânc sub pământ.