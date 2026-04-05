Hotelul care îți dă banii înapoi în funcție de cât de mult plouă

Un hotel din Pornic, de pe coasta Atlanticului a lansat o ofertă inedită, după ce în primele luni ale anului au fost ploi care au dus la o scădere a tursimului în zonă, scrie Le Figaro.

„Luna ianuarie este întotdeauna destul de liniștită pe coastă. Anul acesta, februarie a fost deosebit de umed, iar turismul a fost dificil”, a spus Stéphane Bertrand, administratorul complexului.

Turiștii s-au obișnuit să consulte prognozele înainte de a vizita zona.

„Dacă vremea este frumoasă, vin, iar dacă nu este, nu vin. Cu toate acestea, vremea se schimbă tot timpul pe litoral!”, a mai spus acesta.

„Ce bine, plouă!”

De aici a venit ideea de a concepe, împreună cu echipa sa, o ofertă inedită intitulată „Ce bine, plouă!”.

„Ne-am gândit că ar fi bine ca clienții să-și schimbe perspectiva asupra ploii”, rezumă responsabilul. Concret, „notăm ora sosirii și cantitatea de precipitații, iar dacă a plouat, o deducem din factură”.

Oferta a fost lansată la mijlocul lunii martie și este valabilă până în 30 aprilie.

Practic, în acestă perioadă, pentru fiecare milimetru de precipitații, domeniul La Fontaine rambursează un euro pe noapte.

Complex ecologic

În plus, se oferă acces la spa timp de o oră, o ciocolată caldă și delicatese de casă.

„Nu este atât de mult vorba de impactul financiar, cât de a atrage atenția și a-ți spune: «Pot veni. Asta îmi oferă ceva în plus». Inițiativa se adresează tuturor”, precizează Stéphane Bertrand.

Situat la 100 de metri de plajă, acest complex de 12 hectare dispune de un hotel, o reședință, dar și de o fermă agricolă în plină activitate. Cu 200 de panouri solare fotovoltaice, clădiri proiectate ecologic și o producție de energie regenerabilă în proporție de 70%, complexul este deosebit de dedicat practicilor ecologice.