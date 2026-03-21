În contextul războiului, Iranul a adoptat o politică de tip „ochi pentru ochi”

„Teheranul dorește să reducă decalajul dintre cuvinte și fapte, adică vrea să-și respecte promisiunile. De data aceasta, Iranul dorește să facă aceste amenințări credibile pentru a restabili descurajarea împotriva oricărui atac viitor îndreptat împotriva țării”, a declarat Aslani pentru Al Jazeera.

„Cele două părți încearcă să creeze o nouă ordine prin care să-și poată asigura interesele de securitate pe termen lung. De aceea vedem că Iranul se angajează în această politică a ochi pentru ochi”.

Obiectivul, spune el, nu este impunerea unui armistițiu, ci impunerea unor costuri atât de mari Statelor Unite și Israelului încât să se ajungă la un nou acord de securitate în regiune și să se prevină viitoare agresiuni împotriva Iranului.

Declarațiile sale au venit după ce Iranul a lovit Dimona, un oraș israelian care găzduiește programul nuclear al Israelului, ca răspuns la atacul Israelului asupra sitului nuclear iranian de la Natanz.

Joi, Teheranul a vizat instalația de gaze Ras Laffan din Qatar, după ce Israelul a lovit câmpul South Pars.