Industria de apărare, motor de creștere economică: Regatul Unit a inaugurat o nouă fabrică de drone 

Facilitatea, cu o suprafață de peste 23.500 de metri pătrați, va fi operată de compania Tekever și urmează să fie inaugurată în 2026. Aceasta va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă și va aduce pentru prima dată în Marea Britanie producția de drone AR5, sporind în același timp și capacitatea de producție pentru modelul AR3, scrie Skynews.

Marea Britanie a achiziționat drone Tekever în valoare de 270 milioane de lire sterline pentru a sprijini armata ucraineană în distrugerea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. Noua unitate din Swindon va fi a patra fabrică a companiei în Regatul Unit și cea mai mare de până acum.

„Această fabrică demonstrează că guvernul folosește industria de apărare drept motor de creștere economică. Extinderea Tekever va aduce locuri de muncă bine plătite și producție de drone de ultimă generație, consolidând în același timp lanțurile de aprovizionare pentru apărare”, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey.

Fabrica din Swindon va prelua și producția pentru capacitatea StormShroud a Forțelor Aeriene Regale (RAF). Anunțul vine pe fondul unei creșteri a bugetului apărării britanice, care urmează să ajungă la 2,6% din PIB în 2027, după ce premierul Keir Starmer a promis investiții suplimentare în drone Tekever.

Potrivit companiei, noul centru de producție va juca un „rol central” în dezvoltarea dronelor AR3 EVO și va contribui la asigurarea unei capacități avansate de producție, în parteneriat strâns cu ecosistemul de apărare al Regatului Unit.