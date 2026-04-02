Investigație CNN: China își extinde în secret infrastructura pentru arme nucleare

Imagini satelitare analizate în ultimii ani indică schimbări majore la mai multe facilități nucleare din provincia Sichuan, în special la complexul cunoscut sub numele de Site 906. Zona, asociată de decenii cu programul nuclear militar al Chinei, a fost extinsă semnificativ. Construcțiile noi includ o structură masivă în formă de dom, cu o suprafață de aproximativ 36.000 de metri pătrați, echivalentul a 13 terenuri de tenis. Experții, citați de CNN, spun că designul clădirii, echipat cu sisteme de monitorizare a radiațiilor și uși rezistente la explozii, indică faptul că instalația ar putea fi utilizată pentru manipularea materialelor radioactive precum uraniu sau plutoniu.

Sate evacuate pentru extinderea bazelor militare

Extinderea infrastructurii nucleare a avut și consecințe directe asupra populației locale. În 2022, mai mulți locuitori din provincia Sichuan au fost evacuați, iar terenurile lor au fost confiscate de autorități. Răspunsul primit de la administrația locală a fost scurt: motivul evacuărilor reprezenta un „secret de stat”. Imaginile satelitare arată că satele respective au fost ulterior demolate. În locul lor au apărut noi clădiri și infrastructuri asociate bazelor nucleare din regiune.

Extinderea instalațiilor din Sichuan pare să facă parte din cea mai amplă campanie de modernizare a arsenalului nuclear chinez din ultimele decenii. Potrivit estimărilor Pentagonului, China este în prezent statul cu cea mai rapidă creștere a arsenalului nuclear. Este un factor important, chiar dacă stocul său de puțin peste 600 de focoase nucleare, rămâne mult sub cel al Statelor Unite și Rusiei. Totuși, specialiștii avertizează că noile facilități ar putea permite Beijingului să își crească semnificativ capacitatea de producție în viitor.

Rolul strategic al arsenalului nuclear chinez

Extinderea programului nuclear este văzută de analiști ca parte a strategiei Beijingului de consolidare a poziției sale globale și de descurajare a rivalilor militari. Un arsenal nuclear mai puternic ar putea juca un rol important în scenarii geopolitice sensibile. Este vizată o eventuală criză în jurul Taiwanului, unde China revendică suveranitatea asupra insulei. Experții spun că armele nucleare sunt considerate de conducerea chineză un element esențial al capacității de descurajare strategică.

Riscul unei noi curse a înarmării nucleare

Creșterea arsenalului nuclear chinez alimentează temerile privind apariția unei noi curse a înarmării nucleare. Spre deosebire de perioada Războiului Rece, când rivalitatea era dominată de Statele Unite și Uniunea Sovietică, actuala situație ar putea implica trei mari puteri nucleare – SUA, Rusia și China. Analiștii avertizează că percepțiile greșite despre capacitățile adversarilor pot duce la reacții exagerate și la accelerarea competiției nucleare globale. În același timp, specialiștii consideră puțin probabil ca Beijingul să accepte în viitorul apropiat acorduri stricte de control al armelor, chiar dacă ar putea participa la dialoguri diplomatice pe tema securității strategice.