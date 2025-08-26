Iran amenință Australia cu „măsuri reciproce” după expulzarea ambasadorului său

Conform The Guardian, Iran a reacționat dur după decizia Australiei de a expulza ambasadorul Ahmad Sadeghi și alți trei oficiali, pe fondul acuzațiilor că regimul de la Teheran s-ar fi aflat în spatele unor atacuri antisemite din Sydney și Melbourne.

Autoritățile australiene au declarat că au „informații credibile” furnizate de Asio, serviciul național de securitate, care indică implicarea Iranului în incendiile de la sinagoga Adass Israel din Melbourne și restaurantul Lewis’s Continental Kitchen din Bondi, produse anul trecut.

Premierul Anthony Albanese a anunțat și includerea Gărzii Revoluționare Iraniene pe lista organizațiilor teroriste, o măsură salutată de Israel.

Totodată, Australia și-a retras ambasadorul de la Teheran și a suspendat activitatea ambasadei deschise în 1968.

Teheranul a respins însă acuzațiile și a avertizat că orice „acțiune nedreaptă la nivel diplomatic” va fi urmată de „o reacție pe măsură”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a calificat drept „nefondate” acuzațiile Australiei, sugerând că decizia ar fi fost influențată de protestele recente împotriva războiului din Gaza.

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a numit pe premierul Albanese „un politician slab” și a spus că acuzațiile „nu au niciun sens”.

Oficialul iranian a adăugat că „Iranul plătește prețul pentru sprijinul poporului australian față de Palestina” și a acuzat Canberra că încearcă să „mulțumească un regim condus de criminali de război”, referindu-se la liderii israelieni.