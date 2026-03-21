Iran anunță că centrala sa nucleară de la Natanz a fost lovită într-un atac aerian

Imaginile arată că mai multe clădiri ale centralei de la Natanz au fost avariate în atac, care survine în contextul războiului în desfășurare, potrivit AP.

Centrala de la Natanz, situată la aproximativ 220 km sud-est de Teheran, a mai fost vizată în trecut de atacuri aeriene israeliene în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie 2025.

De asemenea, și de operațiuni ale Statelor Unite ale Americii.

Agenția internațională pentru energie nucleară a transmis că nu se așteaptă la consecințe radiologice în urma atacului recent, similar cu concluziile pentru atacul anterior.

Războiul din Orientul Mijlociu, cu atacuri aeriene americane și israeliene împotriva Iranului, continuă să afecteze infrastructura nucleară și să genereze tensiuni internaționale.