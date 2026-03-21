Iran anunță că centrala sa nucleară de la Natanz a fost lovită într-un atac aerian

Centrala nucleară de la Natanz, principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran, a fost lovită sâmbătă într-un atac aerian, potrivit agenției iraniene Mizan. Agenția a precizat că nu s-au înregistrat scurgeri de radiații.
sursă foto: ESDIS
Petre Apostol
21 mart. 2026, 11:50, Știri externe

Imaginile arată că mai multe clădiri ale centralei de la Natanz au fost avariate în atac, care survine în contextul războiului în desfășurare, potrivit AP.

Centrala de la Natanz, situată la aproximativ 220 km sud-est de Teheran, a mai fost vizată în trecut de atacuri aeriene israeliene în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie 2025.

De asemenea, și de operațiuni ale Statelor Unite ale Americii.

Agenția internațională pentru energie nucleară a transmis că nu se așteaptă la consecințe radiologice în urma atacului recent, similar cu concluziile pentru atacul anterior.

Războiul din Orientul Mijlociu, cu atacuri aeriene americane și israeliene împotriva Iranului, continuă să afecteze infrastructura nucleară și să genereze tensiuni internaționale.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
În plin bombardament iranian, arabii din Dubai își angajează bodyguarzi din România. Câți bani oferă milionarii din Emirate
Gandul
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță o schimbare majoră a vremii de săptămâna viitoare. Cât de cald va fi de Paște
Libertatea
Desertul care se face dintr-un singur ingredient. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor