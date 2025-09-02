Iran susține că cererile americane privind rachetele blochează drumul către negocierile nucleare

Autoritățile iraniene au declarat că încă există deschidere privind un acord nuclear cu Statele Unite, însă cerere americane privind restricții asupra rachetelor balistice împiedică reluarea discuțiilor, informează Reuters.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat marți că Teheranul este deschis la negocieri, însă cerințele privind limitarea rachetelor este un obstacol greu de depășit.

Comentariile vin după suspendarea celei de-a șasea runde de negocieri între Iran și SUA, ca urmare a conflictului din iunie, când SUA și Israel au atacat facilitățile nucleare iraniene.

Temerile statelor occidentale

Declarațiile lui Larijani au urmat lansării săptămâna trecută de către Franța, Germania și Marea Britanie a mecanismului Snapback prin care au fost reimpuse sancțiuni internaționale Iranului.

Statele occidentale se tem că programul de îmbogățire a uraniului al Iranului ar putea produce material pentru focoase nucleare și că Teheranul urmărește dezvoltarea unei rachete capabile să transporte astfel de focoase.

Iranul susține în continuare că programul lor nuclear are scopuri exclusiv civile.