Iranul declară că mai multe „aeronave inamice” au fost distruse în timpul misiunii de salvare a pilotului american

„În cadrul unei operațiuni comune (condusă de Forțele Aeriene, Forțele Terestre, Unitățile Populare, Basij și Comandamentul Poliției), aeronavele inamice au fost distruse”, a anunțat IRGC, după ce Comandamentul Poliției din Iran a declarat că un avion american de tip C-130 a fost doborât în sudul provinciei Isfahan, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul unificat al forțelor armate iraniene, a declarat că printre aeronavele doborâte se aflau un avion militar de transport C-130, precum și două elicoptere Black Hawk.

Reamintim că, duminică dimineață, Trump a anunțat că cel de-al doilea militar american de la bordul aeronavei prăbușite, vineri, în sud-vestul Iranului a fost salvat, anunțând că armata SUA „a trimis zeci de avioane” înarmate cu cele mai letale arme din lume.

Președintele SUA mai afirma și că operațiunile de salvare a celor doi soldați americani din aeroanava F-16E au fost duse la bun sfârșit „fără ca niciun american să fie ucis sau rănit”.