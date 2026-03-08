Iranul face apel la popor să-l susțină pe noul lider, Mojtaba Khamenei

Într-o declarație, Adunarea Experților a îndemnat iranienii, în special cercetătorii, cadrele universitare și elitele naționale, să jure credință noii conduceri și să mențină unitatea în jurul principiului Velayat-e Faqih, sistemul de tutelă islamic care formează fundamentul structurii politice a Iranului, potrivit CNN.

Adunarea a declarat că s-a întrunit imediat după ce a apărut vestea morții lui Khamenei, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind condiții grave de război și amenințări directe la adresa țării.

Oficialii au declarat că Adunarea a continuat procesul constituțional de selecție a unui nou lider pentru a evita orice vid de conducere în țară.

După ceea ce a descris ca fiind deliberări ample, Adunarea Experților a anunțat că Mojtaba Khamenei a fost ales prin vot unanim al membrilor săi pentru a deveni al treilea lider al Republicii Islamice de la revoluția din 1979.