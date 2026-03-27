Iranul începe să-și oficializeze controlul asupra Strâmtorii Ormuz printr-un regim de „taxă de vamă”

Comunicările iraniene către autoritatea maritimă a Națiunilor Unite și experiența navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz sugerează crearea a ceva asemănător unei „cabine de taxare”. Navele trebuie să intre în apele iraniene și să fie verificate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Cel puțin două nave au plătit pentru trecere, potrivit AP.

Traficul prin strâmtoare a scăzut cu 90% de la începutul războiului cu Iranul, ceea ce a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor globale ale petrolului și a provocat penurii alarmante națiunilor asiatice care își procură petrolul din țările din Golful Persic prin intermediul Strâmtorii Ormuz.

Doar aproximativ 150 de nave, inclusiv petroliere și nave container, au tranzitat de la 1 martie, potrivit firmei de informații maritime Lloyd’s List Intelligence. Aceasta este puțin mai mult decât traficul normal dintr-o zi înainte de război. Terminalul iranian de pe insula Kharg a încărcat 1,6 milioane de barili în martie – în mare parte neschimbat față de totalurile lunare de încărcare dinainte de război, potrivit firmei de date și analiză Kpler. Majoritatea clienților sunt rafinării mici, private, din China, cărora nu le pasă de sancțiunile americane.

Cel puțin 18 nave au fost lovite

Majoritatea navelor care au reușit să traverseze în ultimele săptămâni s-au îndreptat spre est, din Golf; navele afiliate Iranului au reprezentat 24% din tranzite, Grecia 18%, iar China 10%, numărate după proprietate sau înmatriculare. Totuși, la o examinare mai atentă, navele conectate la Iran au reprezentat 60% din tranzite în prima parte a războiului, iar în ultimele zile, aproximativ 90%.

Aproximativ jumătate dintre nave dezactivează sistemele de identificare radio care le arată locația înainte de a traversa și reapar pe partea cealaltă, în Golful Oman. Există un motiv pentru reticența și prudența lor. Cel puțin 18 nave au fost lovite și cel puțin șapte membri ai echipajului au fost uciși, potrivit Organizației Maritime Internaționale a ONU, care urmărește securitatea maritimă. Nu a specificat ce națiune a atacat navele.