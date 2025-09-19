Iranul retrage rezoluția care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare

Iranul a decis joi, în ultimul moment, să retragă o rezoluție care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare, pe care o propusese împreună cu China, Rusia și alte țări pentru a fi votată în cadrul unei reuniuni anuale a națiunilor membre ale organismului de supraveghere nucleară al ONU, potrivit AP.

Diplomații occidentali, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că americanii au făcut lobby intens în culise pentru a împiedica adoptarea rezoluției. Americanii au amenințat cu reducerea finanțării către Agenția Internațională pentru Energie Atomică dacă rezoluția va fi adoptată și dacă organismul va lua măsuri pentru a limita drepturile Israelului.

Retragerea rezoluției vine în contextul în care aliații SUA au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU împotriva Iranului din cauza programului său nuclear.

Israelul a atacat siturile nucleare iraniene în iunie, declarând că nu poate permite Teheranului să dezvolte arme atomice. Americanii s-au implicat în război pe 22 iunie, atacând trei instalații nucleare iraniene. Iranul a susținut mult timp că programul său nuclear nu are un scop militar.