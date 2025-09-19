Prima pagină » Știri externe » Iranul retrage rezoluția care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare

Iranul retrage rezoluția care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare

Iranul retrage rezoluția care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare în urma presiunilor SUA. Decizia a fost luată joi, chiar înainte ca propunerea să fie analizată și votată de membrii organismului de supraveghere nucleară al ONU.
Sursa foto: Fatemeh Bahrami / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petru Mazilu
Iranul a decis joi, în ultimul moment, să retragă o rezoluție care interzice atacurile asupra instalațiilor nucleare, pe care o propusese împreună cu China, Rusia și alte țări pentru a fi votată în cadrul unei reuniuni anuale a națiunilor membre ale organismului de supraveghere nucleară al ONU, potrivit AP.

Diplomații occidentali, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că americanii au făcut lobby intens în culise pentru a împiedica adoptarea rezoluției. Americanii au amenințat cu reducerea finanțării către Agenția Internațională pentru Energie Atomică dacă rezoluția va fi adoptată și dacă organismul va lua măsuri pentru a limita drepturile Israelului.

Retragerea rezoluției vine în contextul în care aliații SUA au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU împotriva Iranului din cauza programului său nuclear.

Israelul a atacat siturile nucleare iraniene în iunie, declarând că nu poate permite Teheranului să dezvolte arme atomice. Americanii s-au implicat în război pe 22 iunie, atacând trei instalații nucleare iraniene. Iranul a susținut mult timp că programul său nuclear nu are un scop militar.