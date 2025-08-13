Israel. 5 militanți care pretindeau că sunt personal al unei organizații caritabile, uciși

Armata israeliană a declarat că a ucis cinci militanți înarmați în Fâșia Gaza care pretindeau că lucrează pentru organizația caritabilă americană World Central Kitchen (WCK), scrie Reuters.

Armata a precizat că a confirmat că cei cinci nu aveau legături cu organizația caritabilă înainte de a-i ucide într-un atac aerian săptămâna trecută, în timp ce purtau echipamente cu însemnele WCK și reprezentau o amenințare pentru trupele israeliene.

„Teroriștii și-au pus deliberat emblema și au purtat veste galbene pentru a-și ascunde activitatea și a evita să fie vizați, exploatând cinic statutul și încrederea acordate organizațiilor de ajutor umanitar”, a transmis armata.

WCK a confirmat că persoanele vizate nu aveau legătură cu cele cinci persoane

WCK a declarat marți seara că a fost contactată de autoritățile israeliene și a confirmat că vehiculul și persoanele implicate nu aveau legătură cu organizația.

„Condamnăm ferm pe oricine se dă drept WCK sau alt personal umanitar, deoarece acest lucru pune în pericol civili și lucrători umanitari”, se arată într-un comunicat pe X.

În decembrie, WCK a concediat zeci de palestinieni care lucrau pentru organizație în Gaza, după ce Israelul a afirmat că cel puțin 62 de membri ai personalului aveau legături cu militanți.

În trecut, Israel a ucis din greșeală lucrători umanitari israelieni

Armata israeliană nu a oferit identitatea celor uciși în incidentul de săptămâna trecută.

WCK nu a dat mai multe detalii și nu a spus dacă persoanele vizate au avut anterior vreo afiliere cu organizația.

Un atac israelian din aprilie anul trecut a lovit un convoi de trei vehicule și a ucis șapte membri ai personalului WCK, inclusiv lucrători umanitari străini.

Israelul și-a cerut scuze pentru ceea ce a numit o greșeală.