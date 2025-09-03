Israel intensifică atacurile în Gaza. Cel puțin 30 de persoane, ucise

Forțele israeliene și-au intensificat atacurile asupra cartierelor de la periferia orașului Gaza, pregătind terenul pentru o ofensivă terestră menită să cucerească orașul, unde locuiesc aproximativ un milion de oameni.

Conform Reuters, spitalele au anunțat că printre cei peste 30 de palestinieni uciși miercuri se numără femei și copii, majoritatea din zonele de nord și vest ale orașului.

Șeful Statului Major al armatei israeliene a declarat că loviturile vor continua „până la înfrângerea Hamas și eliberarea ostaticilor”. În Gaza se află încă 48 de ostatici israelieni și străini, dintre care 20 ar fi în viață, potrivit autorităților israeliene.

Națiunile Unite și organizațiile de ajutor umanitar au transmis că bombardamentele și pregătirile pentru ofensiva terestră provoacă „consecințe îngrozitoare” pentru familiile strămutate care se adăpostesc în oraș.

Criza umanitară se agravează într-un context în care luna trecută a fost declarată oficial foamete în Fâșia Gaza.