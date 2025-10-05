Israel și Hamas vor discuta luni, în Egipt, planul de pace pentru Gaza propus de Trump

Delegațiile urmează să discute luni un posibil schimb între ostaticii israelieni deținuți în Gaza și prizonierii palestinieni. Hamas îi ține captivi pe ostatici încă din 7 octombrie 2023, când gruparea militantă a lansat un atac asupra Israelului, scrie Politico.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seară că trimite o echipă în Egipt „pentru a finaliza detaliile tehnice”, adăugând că „scopul nostru este să limităm aceste negocieri la o perioadă de câteva zile”.

Gruparea Hamas a anunțat vineri că este pregătită să elibereze toți ostaticii, ca urmare a propunerii președintelui american Donald Trump pentru un „plan de pace pentru Gaza”.

Deși Trump a cerut Israelului vineri să oprească bombardamentele asupra enclavei palestiniene de coastă, ofensiva israeliană în Gaza a continuat sâmbătă.

Din delegația israeliană va face parte ministrul Afacerilor Strategice, Ron Dermer, în timp ce Hamas ar putea trimite oficiali de rang înalt precum Ghazi Hamad, Osama Hamdan și Muhamed Darwish, conform relatărilor din presa locală.

Casa Albă a anunțat că Trump a trimis doi emisari în Egipt: negociatorul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și Jared Kushner, om de afaceri american și ginerele președintelui.

Planul de pace pentru Gaza propus de Trump prevede ca teritoriul să fie administrat de un „comitet palestinian tehnocratic și apolitic” temporar, care ar urma să fie supravegheat de un organism internațional prezidat de președintele SUA.