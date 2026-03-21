Israel vizează infrastructura civilă și militară a Hezbollah într-o ofensivă extinsă în Liban

Un raid aerian israelian asupra unui centru medical din sudul Libanului, în localitatea Burj Qalaouiyah, a ucis 12 lucrători medicali, a rănit grav o persoană și a lăsat alte patru sub dărâmături timp de mai multe ore. Centrul era administrat de Societatea Islamică de Sănătate, afiliată Hezbollah, notează sâmbătă AP.

Atacul, unul dintre cele mai grave de la începutul conflictului actual, declanșat pe 2 martie, face parte dintr-o campanie mai amplă în care Israelul a lovit și rețeaua financiară a grupării, inclusiv al-Qard al-Hasan, dar și instituții media precum Al-Manar TV și posturile de radio Al-Nour.

Israelul susține că astfel de facilități sunt utilizate în scopuri militare. De cealaltă parte, autoritățile libaneze resping acuzațiile.

Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a declarat că Hezbollah „duce acum un război pentru însăși existența sa și plătește un preț greu pentru intrarea în această confruntare”, adăugând că presiunea militară „va crește tot mai mult”.

La rândul său, liderul Hezbollah, Naim Kassem, a transmis într-un discurs televizat că organizația nu va ceda: „Aceasta este o bătălie existențială. Nu este o luptă limitată sau simplă”, a spus el, adăugând că gruparea va lupta „până la capăt” și nu se va preda.

Israelul acuză statul libanez că nu a reușit să dezarmeze Hezbollah și susține că va continua operațiunile pentru a neutraliza gruparea.

Criticile vin și din partea organizației Amnesty International

„Armata israeliană pare să presupună că etichetarea unei entități drept afiliată Hezbollah – fie că este vorba de personal medical, locuințe sau instituții financiare – o face automat o țintă legitimă. Acest lucru este greșit”, a declarat Heba Morayef, director regional al organizației.

La nivel regional, oficiali din Iran avertizează că orice încetare a focului trebuie să includă toate fronturile. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat: „Nu cred că este posibil un armistițiu limitat. Noi credem în încheierea războiului, iar asta înseamnă oprirea conflictului pe toate fronturile”.

De la începutul conflictului, ofensiva israeliană a provocat peste 1.000 de morți și a dus la strămutarea a peste un milion de persoane în Liban.